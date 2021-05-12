Данное решение принято на основании заявления авиакомпании об отказе от этих маршрутов.

Государственная авиационная служба Украины своим приказом аннулировала украинской авиакомпании SkyUp Airlines права на регулярные полеты по 33 маршрутам из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова.

Соответствующий приказ Госавиаслужбы размещен на ее сайте.

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Отмечается, что права были отозваны на основании заявления авиакомпании об отказе от этих маршрутов.

Согласно приказу, SkyUp отказалась от рейсов из Киева в Попрад, Нюрнберг, Ганновер, Афины (Греция), Стокгольм, Варшаву, Мемминген, Амман, Дюссельдорф, Штутгарт, Кельн, Любляну, Копенгаген, Братиславу, Брно, Остраву и Гданьск.

Из Львова компания не будет выполнять рейсы в Мюнхен, Штутгарт, Братиславу, Амстердам и Прагу.

Также Госавиаслужба аннулировала права на полеты из Харькова в Братиславу, Тель-Авив и Прагу, из Одессы в Мюнхен, Афины, Ларнаку, Амстердам, из Запорожья - в Берлин, Штутгарт, Тель-Авив и Прагу.

Что этому предшествовало

В апреле Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines выполнять чартерные рейсы из Львова в Марса-Алам (Египет).

Также в апреле Государственная авиационная служба Украины разрешила SkyUp Airlines осуществлять три новых регулярных рейса: из Киева в Монастир и Джербу (оба - Тунис) и из Харькова в Монастир.

Кроме этого, Госавиаслужба разрешила авиакомпании выполнять три новых регулярных рейса: из Киева в Бодрум (Турция), Хельсинки (Финляндия) и из Львова в Баку (Азербайджан).

Авиаперевозчики могут добровольно отказываться от прав на маршруты, которые, согласно их оценке, не являются перспективными.

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Автор: Павел Степанец