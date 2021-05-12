Государственная авиационная служба Украины своим приказом аннулировала украинской авиакомпании SkyUp Airlines права на регулярные полеты по 33 маршрутам из Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Харькова.
Соответствующий приказ Госавиаслужбы размещен на ее сайте.
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Отмечается, что права были отозваны на основании заявления авиакомпании об отказе от этих маршрутов.
Согласно приказу, SkyUp отказалась от рейсов из Киева в Попрад, Нюрнберг, Ганновер, Афины (Греция), Стокгольм, Варшаву, Мемминген, Амман, Дюссельдорф, Штутгарт, Кельн, Любляну, Копенгаген, Братиславу, Брно, Остраву и Гданьск.
Из Львова компания не будет выполнять рейсы в Мюнхен, Штутгарт, Братиславу, Амстердам и Прагу.
Также Госавиаслужба аннулировала права на полеты из Харькова в Братиславу, Тель-Авив и Прагу, из Одессы в Мюнхен, Афины, Ларнаку, Амстердам, из Запорожья - в Берлин, Штутгарт, Тель-Авив и Прагу.
Что этому предшествовало
В апреле Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines выполнять чартерные рейсы из Львова в Марса-Алам (Египет).
Также в апреле Государственная авиационная служба Украины разрешила SkyUp Airlines осуществлять три новых регулярных рейса: из Киева в Монастир и Джербу (оба - Тунис) и из Харькова в Монастир.
Кроме этого, Госавиаслужба разрешила авиакомпании выполнять три новых регулярных рейса: из Киева в Бодрум (Турция), Хельсинки (Финляндия) и из Львова в Баку (Азербайджан).
Авиаперевозчики могут добровольно отказываться от прав на маршруты, которые, согласно их оценке, не являются перспективными.
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