Венгерские перевозчики проинформировали, что планируют начать акцию протеста возле пункта пропуска "Захонь-Чоп", в то же время они пообещали не блокировать движение для грузовиков.
Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире общенационального информационного телемарафона. "В Венгрии сообщили о том, что 11 декабря около 11:00 может начаться демонстрация на этом направлении, но отмечали, что вроде бы не будет происходить блокировки для движения грузовиков", - сказал Демченко.
По его словам, по состоянию на утро воскресенья на венгерско-украинской границе ждут около 1000 транспортных средств но интенсивность движения наблюдается.
Блокада западной границы Украины
В начале ноября польские перевозчики начали блокировку пропускных пунктов на границе Украины с Польшей. Из-за этих протестов объемы украинского экспорта через Польшу упали на 40%.
Позже происходила кратковременная акция на границе, которую провели водители грузовиков из Словакии. Однако они угрожают возобновить протест, если их требования не будут выполнены.
9 декабря стало известно, что венгерские перевозчики с понедельника присоединятся к своим польским коллегам в блокаде западной границы Украины. Транспортники начнут свой протест на венгерской стороне границы недалеко от пограничного пропускного пункта "Захонь-Чоп".