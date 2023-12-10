Венгерские перевозчики планируют протесты на границе с Украиной 11 декабря около 11:00.

Венгерские перевозчики проинформировали, что планируют начать акцию протеста возле пункта пропуска "Захонь-Чоп", в то же время они пообещали не блокировать движение для грузовиков.

Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире общенационального информационного телемарафона. "В Венгрии сообщили о том, что 11 декабря около 11:00 может начаться демонстрация на этом направлении, но отмечали, что вроде бы не будет происходить блокировки для движения грузовиков", - сказал Демченко.

По его словам, по состоянию на утро воскресенья на венгерско-украинской границе ждут около 1000 транспортных средств но интенсивность движения наблюдается.

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Блокада западной границы Украины

В начале ноября польские перевозчики начали блокировку пропускных пунктов на границе Украины с Польшей. Из-за этих протестов объемы украинского экспорта через Польшу упали на 40%.

Позже происходила кратковременная акция на границе, которую провели водители грузовиков из Словакии. Однако они угрожают возобновить протест, если их требования не будут выполнены.

9 декабря стало известно, что венгерские перевозчики с понедельника присоединятся к своим польским коллегам в блокаде западной границы Украины. Транспортники начнут свой протест на венгерской стороне границы недалеко от пограничного пропускного пункта "Захонь-Чоп".

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