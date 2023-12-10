Больше всего грузовиков стоит напротив двух пунктов пропуска, поделились в ГПСУ.

По состоянию на утро 10 декабря в Польше в сторону украинской границы стоят почти 3,5 тысячи грузовых транспортных средств.

Ситуация на украинско-польской границе практически неизменна, рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона. "Блокируются четыре направления: "Рава-Русская - Гребенное", "Ягодин - Дорогуск", "Шегини - Медика" и " Краковец - Корчева". По состоянию на утро, по информации польских коллег, в очередях в сторону Украины находится почти 3500 грузовых автомобилей", - сообщил спикер.

По его словам, больше всего грузовиков стоит напротив пункта пропуска "Шегини" - 1200 и напротив пункта пропуска "Ягодин" - почти 900. "В течение суток определенное движение грузовых транспортных средств происходит как на въезд в Украину, так и на выезд. Но, конечно, той динамики движения, как это было до 6 ноября, нет", - добавил Демченко.

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Почему блокируют польскую границу - это стоит знать

6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовку на пограничных переходах с Украиной и выдвинули ряд требований, среди которых, в частности, отмена так называемого "транспортного безвиза". Такие действия привели к огромным очередям на границе, что негативно повлияло на доставку помощи в Украину.

5 декабря стало известно, что из-за блокады украинско-польской границы государственный бюджет Украины в ноябре потерял 9,3 млрд грн.

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