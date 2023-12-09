Венгерские перевозчики с понедельника присоединятся к своим польским коллегам в блокаде западной границы Украины. Об этом говорится в заявлении Ассоциации венгерских автоперевозчиков.
Отмечается, что венгерская полиция разрешила проведение акции протеста на границе. Транспортники начнут "демонстрацию" на венгерской стороне границы недалеко от пограничного пропускного пункта "Захонь-Чоп".
Как именно будет выглядеть эта демонстрация, прямо не уточняется, но сказано, что венгры будут действовать "подобно тому, как это делали польские и словацкие водители грузовиков в последние недели".
Требования венгерских перевозчиков те же, что и у поляков – возвращение к системе лицензирования украинских перевозчиков, работающих в ЕС.
Блокада западной границы Украины
Как писал УНИАН, с 6 ноября польские перевозчики блокируют пропускные пункты на границе Украины с Польшей. Поляки недовольны высокой конкуренцией, которую украинские водители составили им на европейском рынке после прошлогодней отмены системы лицензий для украинцев в ЕС. Из-за этого объемы украинского экспорта через Польшу упали на 40%.
Краткосрочную акцию аналогичного содержания на общем участке границы провели водители грузовиков из Словакии. Но они угрожают возобновить протест, если их требования не будут выполнены.