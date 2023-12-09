Сейчас заявлено об акции протеста только на одном из пяти автомобильных пунктов пропуска на границе.

Венгерские перевозчики с понедельника присоединятся к своим польским коллегам в блокаде западной границы Украины. Об этом говорится в заявлении Ассоциации венгерских автоперевозчиков.

Отмечается, что венгерская полиция разрешила проведение акции протеста на границе. Транспортники начнут "демонстрацию" на венгерской стороне границы недалеко от пограничного пропускного пункта "Захонь-Чоп".

Как именно будет выглядеть эта демонстрация, прямо не уточняется, но сказано, что венгры будут действовать "подобно тому, как это делали польские и словацкие водители грузовиков в последние недели".

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Требования венгерских перевозчиков те же, что и у поляков – возвращение к системе лицензирования украинских перевозчиков, работающих в ЕС.

Блокада западной границы Украины

Как писал УНИАН, с 6 ноября польские перевозчики блокируют пропускные пункты на границе Украины с Польшей. Поляки недовольны высокой конкуренцией, которую украинские водители составили им на европейском рынке после прошлогодней отмены системы лицензий для украинцев в ЕС. Из-за этого объемы украинского экспорта через Польшу упали на 40%.

Краткосрочную акцию аналогичного содержания на общем участке границы провели водители грузовиков из Словакии. Но они угрожают возобновить протест, если их требования не будут выполнены.

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