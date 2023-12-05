Оформление грузовиков на КПП "Ужгород" осуществляется в установленном порядке.

Движение для грузовиков на границе Словакии с Украиной, которое было перекрыто с 1 декабря из-за протестов словацких перевозчиков, сейчас разблокировано, информирует Государственная пограничная служба Украины.

"По информации, поступившей украинским пограничникам от представителей пограничной полиции Словацкой Республики, в 22 часа на территории Словакии завершились действия участников акции, которые блокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вышне-Немецке", смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород", - говорится в сообщении.

Акцию проводили представители Союза перевозчиков Словакии.

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"Сейчас оформление грузовых транспортных средств осуществляется в установленном порядке", - сообщают пограничники.

В ГПСУ в то же время обращают внимание, что в связи с затрудненным движением на польской границе, на границе со Словакией увеличилось количество грузовиков, которые выбирают это направление для пересечения границы с Украиной.

По состоянию на утро сегодня в очереди на территории Словакии в сторону Украины находится 625 грузовых транспортных средств.

Ситуация на украинской границе - что известно

Как сообщал УНИАН, с 6 ноября польские перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют упрощения правил прохождения таможни пустым автотранспортом, а также возврата системы лицензий для украинских перевозчиков, работающих в ЕС.

Из-за забастовки на границе собрались тысячи грузовиков.

Польский министр инфраструктуры призвал Украину выполнить ряд требований протестующих. Впоследствии их поддержал и премьер Матеуш Моравецкий.

4 декабря в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" на польской границе начато оформление тяжеловесных грузовиков.

С 1 декабря к акции по блокаде границ решили присоединиться и перевозчики в Словакии, которые начали блокировать движение грузовиков в направлении украинского пограничного пункта пропуска "Ужгород". Перечень требований у них практически тот же, что и у поляков – словаки тоже недовольны конкуренцией со стороны Украины.

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