Блокировку проводят представители Союза перевозчиков Словакии.

В Словакии начали блокировать движение грузовиков в направлении украинского пограничного пункта пропуска "Ужгород".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram. "По информации от словацких пограничников, в 16:05 на территории Словакии начата блокировка движения грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецке", смежный украинскому пункту пропуска "Ужгород". Акцию, сроки которой пока не известны, проводят представители Союза перевозчиков Словакии", - говорится в сообщении.

В то же время, перевозки гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, топлива и охлажденных грузов не будут блокировать.

Видео дня

"Остальные грузіна выезд из Словакии будут пропускать в ограниченном количестве, по четыре грузовика в час. На въезд в Словакию движение блокироваться не будет. Также не будет ограничиваться движение легкового автотранспорта и автобусов", - сказано в сообщении.

Ситуация на границе

21 ноября полдня была заблокирована граница со стороны Словакии, но тогда Союз перевозчиков Словакии заявлял, что это не их акция.

С начала ноября польские перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной, речь идет о четырех направлениях: "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Гребенное" и "Шегини - Медика".

Причиной акции стало недовольство перевозчиков упрощенными правилами для украинских коллег.

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