Тех, кто предлагает услуги по "скрутке", ждет штраф в 34 тысяч гривень.

Ряд нардепов предлагают Верховной Раде ввести штрафы за "скручивание" пробега автомобиля, а также ввести обязательную фиксацию показателей одометра при регистрации, учете и техническом контроле транспортных средств.

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на законопроект № 4039, зарегистрированный в парламенте 2 сентября.

"Основной целью законопроекта является предотвращение мошеннических действий с показателями одометров транспортных средств в Украине. Основная задача законопроекта заключается в создании механизма контроля за показателями одометров транспортных средств и противодействия мошенническим действиям с ними в Украине", - говорится в пояснительной записке.

В документе предлагается указывать пробег в различных документах таможенной декларации, свидетельстве о прохождении техосмотра, страховом полисе и др.

Помимо этого, предлагается ввести административную ответственность за "скручивание".

В случае выключения кабеля щитка приборов или троса спидометра, чтобы во время езды километраж не учитывался, грозит штраф в размере 3,4 тысячи гривень.

Если во время каких-либо регистрационных действий с транспортным средством или при проведении техосмотра будет обнаружен показатель одометра меньший, чем тот, который ранее был зафиксирован в Едином государственном реестре, штраф составит 8,5 тысячи гривень.

Если при первой регистрации растаможенного транспортного средства показания одометра будут меньше тех, что были заявлены на таможне, - штраф 17 тысяч гривень.

Тех, кто предлагает услуги по "скрутке", ждет штраф в 34 тысяч гривень. Если владелец автомобиля, в котором обнаружили уменьшение показателей одометра, не сообщит, кто "скручивал", то этот штраф придется оплатить ему.

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Автор: УНИАН