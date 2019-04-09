Журналисты рассказали, кто зарабатывает на евробляхерах (видео)

В передаче подчеркнули, что, похоже, украинцы никогда не поймут, что дешевый сыр бывает только в мышеловке.

После очередного обмана евробляхеров с ценами на растаможку, люди так ничему и не научились и продолжают отдавать деньги за дешевое авто откровенным мошенникам.

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Об этом сообщается в выпуске телепередачи "Гроші".

"Гроші" разоблачили аферистов, которые собрали с доверчивых граждан миллионы долларов за пригонку "авто на бляхах" под дешевую растаможку, а потом скрылись с деньгами. Таких проходимцев много. Поэтому оглянитесь, чтобы не стать их жертвой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько разъяренных мужчин задержали менеджера известной компании, которая обещала недорого растаможить автомобили на еврономерах "под ключ".

"Триста евро за услуги, двести - брокеру, а также 83 211 гривень за таможенные платежи плюс штраф", - рассказывает один из клиентов компании.

Но случилось не так, как хотелось, поскольку растаможить не получилось из-за очень больших очередей на таможнях. Хотя это еще мелочи - Валерий заказал в компании экологический сертификат, который нужен, чтобы поставить машину на учет. Справка оказалась подделкой, без необходимого шестизначного номера и не на фирменном бланке.

Впрочем, подчеркивают журналисты, это не все мошенничество, с которым пришлось столкнуться владельцам автомобилей на еврономерах.

Подробнее об этом можно узнать из видеоматериала: