В частности, WOG и ОККО повысили стоимость бензина на 22 копейки за литр.

Сетевые операторы Украины повысили цены на бензин на 10-50 копеек, вслед за решением Министерства экономики о повышении предельной цены.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.ua.

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Сообщается, что, в частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 22 копейки за литр, до 31,86 грн, дизельное топливо подешевело на 1 копейку за литр, до 29,24 грн.

SOCAR повысила стоимость бензинов на 22-34 копейки за литр.

Такие сети как "Фактор", "Катрал", "Авантаж 7" и Motto подняли цены дизельного топлива в пределах 2-50 копейки за литр.

Бензин в Украине: что необходимо знать

Министерство экономики Украины повысило среднюю стоимость бензинов на 22 копейки - до 26,86 грн за литр.

В то же время стоимость дизельного топлива снизилась на 1 копейку - до 22,24 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки в течение июля стоимость бензина не должна превышать 31,86 грн за литр, дизтоплива – 29,24 грн за литр.

14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали «Нафтогаз Украины», который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до 5 числа каждого месяца.

Автор: Игорь Орел