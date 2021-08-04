Министерство экономики Украины опубликовало среднюю цену на бензин и дизельное топливо – 26,86 грн и 22,24 грн соответственно.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
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По сравнению с последним обновлением цены на бензин поднялись, а на ДТ – упали.
По состоянию на 22 июля средняя стоимость бензинов составляла 26,64 грн, следовательно, она выросла на 22 коп. а дизеля – 22,25 грн, то есть произошло уменьшение на 1 коп.
На основании расчетов "Нафтогаза" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,24 гривны, и 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 26,86 гривны", – отметили в Минэкономики.
Предельная наценка:
С учетом установленной правительством предельной наценки на бензин в размере 5 грн за литр, а ДТ – 7 грн, максимальные цены на топливо могут достигать 31,86 грн и 29,24 грн соответственно.
Госрегулирование цен:
- 14 мая 2021 года Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.
- Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.
- Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до 5 числа каждого месяца.