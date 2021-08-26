ОККО и WOG снизили цену на бензин А-95 на 1,14 грн/л.

Сетевые операторы Украины снизили цены на бензин и дизельное топливо в соответствии с новыми расчетами Министерства экономики, благодаря чему средняя цена бензина А-95 снизилась на 24 копейки за литр - до 29,96 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Сообщается, что сети ОККО и WOG снизили цену на дизельное топливо на 53 копейки за литр, до 28,11 грн. Бензины А-92 и А-95 на станциях этих сетей подешевели на 1-1,14 грн/л, до 29,99 грн и 30,53грн.

Кроме того, все виды топлива подешевели на 50 копеек за литр на станциях сети "Фактор". Цена дизеля в сетях Prime и Motto опустилась на 20 и 12 коп./л.

Таким образом, средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 21 копейку за литр и составила 29,09 грн, бензин А-95 подешевел на 24 копейки за литр — до 29,96 грн, а дизельное топливо — на 11 копеек за литр, до 28,09 грн.

Предельная стоимость:

26 августа Министерство экономики Украины снизило предельную стоимость бензинов на 1,14 грн - до 25,53 грн за литр.

В то же время стоимость дизельного топлива снизилась на 53 копейки - до 21,11 грн за литр.

С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 30,53 грн за литр, дизтоплива – 26,11 грн за литр.

Госрегулирование цен:

14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до 5 числа каждого месяца.

Автор: Игорь Орел