Так называемые органы "правосудия", созданные подозреваемым, возбудили более 2 тысяч уголовных дел в отношении граждан Украины.

Главе Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину, который создавал на захваченных территориях Украины органы "судопроизводства" и продолжает способствовать массовым репрессиям украинцев, сообщено о подозрении.

Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора и в Службе безопасности Украины. Отмечается, что этот путинский прихвостень публично оправдывает вооруженную агрессию РФ и захват части восточных и южных областей Украины.

Следователи собрали доказательства его деятельности по введению оккупационного режима во временно захваченных районах юга и востока Украины.

Видео дня

По данным следствия, с 2014 года по настоящее время подозреваемый как представитель власти государства-агрессора создавал на оккупированных территориях Украины (АР Крым, г. Севастополь, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях) органы уголовного судопроизводства - так называемые региональные подразделения Следкома РФ.

"Результатом работы этих оккупационных карательных органов стало возбуждение более чем 2000 уголовных дел в отношении граждан Украины", - сказано в сообщении.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что в первую очередь дела касались представителей военного и политического руководства Украины, силовых структур, военнослужащих, взятых в плен, а также граждан Украины, которые отрицали вхождение оккупированных территорий в состав РФ. Таким образом, оккупационная российская власть пыталась подавить движение сопротивления в Украине.

"Полностью поддерживая цель высшего военно-политического руководства РФ, подозреваемый публично оправдывает вооруженную агрессию РФ и захват части восточных и южных областей Украины. О чем неоднократно заявлял во время выступлений на российском телевидении", - сообщили правоохранители.

Российскому чиновнику инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников (ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Напомним, Бастрыкин возглавляет Следственный комитет РФ со времени его основания в 2011 году. 3 апреля 2022 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который незаконно распространяет юрисдикцию федерального органа РФ на временно оккупированной территории Украины.

Другие подозрения россиянам за преступления против Украины

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении генеральному директору компании "Российские железные дороги" Олегу Белозерову, который способствует полномасштабному вторжению РФ в Украину. Как свидетельствуют материалы следствия, он организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и на временно оккупированные территории нашего государства.

Ранее украинские правоохранители сообщили о подозрении в совершении военных преступлений главарю российской ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Он при поддержке российских властей занимался вербовкой, подготовкой и управлением подчиненных ему наемников, которых потом использовали в войне против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: