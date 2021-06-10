Увеличение произошло за счет роста производства легковых автомобилей на 167%.

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-мае 2021 года, по сравнению с январем-маем 2020 года, увеличилось в 2,5 раза - до 3 тыс. 795 единиц.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».

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В частности, легковых автомобилей было изготовлено 3 тыс. 538 штук (рост на 167%), коммерческих – 15 штук (сокращение на 37%) и автобусов – 242 штуки (рост на 20%).

По предварительным данным «Укравтопрома», объем выпуска автотранспортных средств в мае составил 1 тыс. 4 единицы, что почти в 8 раз больше, чем годом ранее. По сравнению с апрелем этого года производство увеличилось на 4%.

В частности, легковых автомобилей в мае было произведено 944 единицы против 87 единиц годом ранее. Относительно апреля в этом сегменте автопрома произошел рост на 4%.

Автобусное производство закончило месяц с результатом 53 единицы, что почти в два раза больше, чем в мае прошлого года.

В майском отчете по коммерческим автомобилям было заявлено только 7 автомобилей.

Предыдущие показатели

Производство автотранспортных средств в Украине в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократилось на 32% - до 4 952 единицы.

В 2020 году было собрано 4 202 легковых автомобиля, что на 33% меньше по сравнению с 2019 годом.

Автобусное производство в Украине в прошлом году сократилось на 20% и составило 699 штук.

Производство коммерческих автомобилей составило 51 единицу, что на 63% меньше результата годичной давности.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.

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Автор: Павел Степанец