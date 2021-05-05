В апреле в годовом выражении продажи новых автомобилей выросли почти в 3 раза - до более 10 тыс.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-апреле, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, увеличились на 30% – до 31,1 тыс. единиц.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».

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Отмечается, что в апреле в годовом выражении продажи новых автомобилей выросли почти в 3 раза – до 10 тыс.

«Такой значительный апрельский рост регистраций новых авто объясняется исключительно низкой базой сравнения, причиной которой стали жесткие карантинные ограничения из-за COVID-19, действовавшие в Украине в прошлом году», - объяснили в «Укравтопроме».

По сравнению с мартом этого года продажи выросли на 11%.

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в апреле стала Toyota. За апрель 1 тыс. 618 автомобилей этой японской марки пополнили украинский автопарк. Свой результат апреля 2020 года года марка улучшила почти в 4 раза.

Второй по популярности стала марка Renault с результатом 1 тыс. 215 зарегистрированных авто. Свой показатель апреля 2020 года марка улучшила на 58%.

Третье место в рейтинге марок у KIA, которая улучшила свой прошлогодний показатель более чем в 3 раза - до 830 машин.

На четвертой позиции Skoda — 616 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк, что в 3 раза больше, чем годом ранее.

Замыкает пятерку лидеров Volkswagen с результатом 482 авто, что в более чем в 9 раз больше, чем годом ранее.

Бестселлером апреля на украинском рынке новых легковушек стал KIA Sportage, который выбрали 640 покупателей.

Что этому предшествовало

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2020 году сократились по сравнению с 2019 годом на 3% – до 85,5 тыс. единиц.

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в 2020 году стала Renault.

«Укравтопром»

Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.

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Автор: Павел Степанец