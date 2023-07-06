Доля машин с бензиновыми двигателями в продажах новых авто уменьшается.

На украинском рынке новых легковушек стремительно растет спрос на новые гибриды и электрокары, а доля машин с бензиновыми двигателями в продажах уменьшается.

Как сообщает "Укравтопром" в Telegram, в этом году на рынке новых легковушек продолжают доминировать авто с традиционными двигателями внутреннего сгорания, однако растущий спрос на гибриды и авто на аккумуляторных источниках питания стремительно меняют структуру рынка.

Отмечается, что по сравнению с первым полугодием прошлого года, доля машин с бензиновыми двигателями в продажах новых авто уменьшилась на восемь процентных пунктов - с 57% до 49%. Также сузился сегмент дизельных авто - до 22% (минус один процентный пункт).

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В то же время рыночная доля гибридов увеличилась сразу на 5 п. п. - до 18%. Электромобили охватили 10% рынка новых авто, что на 4 п. п. больше, чем в прошлом году. При этом без изменений, по отношению к первому полугодию прошлого года, осталась позиция авто с ГБО - 1% автопродаж.

Структура рынка новых авто в первом полугодии: автомобили с бензиновыми двигателями - 49% регистраций; дизельные авто – 22%; гибриды – 18%; электромобили – 10%; автомобили с ГБО – 1%.

Лидерские позиции в первом полугодии 2023 г. по сегментам заняли: бензиновые авто – Renault Duster; дизельные – Renault Duster; гибридные – Toyota RAV-4; электро – Volkswagen ID. 4; авто с ГБО - Renault Duster.

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В течение мая в Украине свою первую регистрацию прошли 864 легковых авто, изготовленных в Китайской Народной Республике, что на 11% больше, чем в апреле. Из этого количества 603 ед. новых автомобилей (+18% к апрелю) и 261 ед. употребляемых (-3%). Среди авто, ввезенных из Китая, доминировали электромобили, доли которых в регистрациях составляли 43% новых и 97% бывших в употреблении.

В первый месяц лета в Украине было зарегистрировано 5,6 тысяч новых легковых авто, что почти вдвое больше чем в прошлом году. Однако от показателя довоенного июня 2021 года, платежеспособный спрос на новые авто отстает на 36%. Лидером стала японская марка Toyota.

Также в июне на украинском рынке новых коммерческих грузовых и спец автомобилей было реализовано 1 тыс. 068 авто, что является лучшим результатом за последние 17 месяцев.

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