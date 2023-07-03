Относительно мая потребительская активность на авторынке увеличилась на 9 процентов.

В первый месяц лета в Украине было зарегистрировано 5,6 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше чем в прошлом году.

Как сообщает "Укравтопром", в то же время, от показателя довоенного июня 2021 года, платежеспособный спрос на новые авто отстает на 36%.

При этом относительно предыдущего месяца потребительская активность на авторынке увеличилась на 9%.

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Лидерство на рынке продолжает удерживать японская марка Toyota - 1 тыс 76 шт. На втором месте остается Renault - 682 шт. Третий результат снова продемонстрировал Volkswagen - 470 шт. Также в топ-5 июня попали Skoda - 401 шт. и BMW - 319 шт.

"Всего, за полгода, в Украине было зарегистрировано более 27 тыс. новых легковых авто, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022г", - добавили в ассоциации.

Кроме того, по данным "Укравтопрома", в июне компактный кроссовер Renault Duster продолжил удерживать лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек. В течение прошлого месяца в Украине было реализовано 656 авто этой модели.

Топ-10 бестселлеров июня 2023 года:

Renault Duster - 656 ед.; Toyota RAV - 4-311 ед.; Toyota Corolla - 202 ед.; Volkswagen ID.4 - 189 ед.; Mazda CX5 - 167 ед.; Toyota Land Cruiser Prado - 149 ед.; Hyundai Tucson - 143 ед.; Skoda Octavia - 127 ед.; Toyota Camry - 124 ед.; Skoda Karoq - 117 ед.

Рынок авто в Украине-последние данные

Как сообщал УНИАН, в течение мая в Украине свою первую регистрацию прошли 864 легковых авто, изготовленных в Китайской Народной Республике, что на 11% больше, чем в апреле. Из этого количества 603 ед. новых автомобилей (+18% к апрелю) и 261 ед. употребляемых (-3%). Среди авто ввезенных из Китая доминировали электромобили. Доли которых в регистрациях составляли 43% новых и 97% бывших в употреблении.

В майскую пятерку самых популярных новых авто из Китая вошли: Volkswagen ID.4; Dongfeng Honda M-NV; Chery Tiggo 4; Chery Tiggo 2; MG HS.

В ТОП-5 импортируемых из Китая подержанных машин в мае попали: Volkswagen ID.4; Dongfeng Honda M-NV; Volkswagen ID.6; Tesla Model Y; Honda E.

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