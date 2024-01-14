Сейчас оформление всех видов транспортных средств, а также пешеходов на выезд из Украины осуществляется установленным порядком.

В воскресенье, 14 января, около 14:00 представители пограничной полиции Румынии заявили о возобновлении блокады румынскими фермерами и аграриями украинской границы.

В частности, как сообщает пресс-служба ГПСУ, заблокировано движение грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет". Он расположен напротив украинского пункта пропуска "Порубное".

"Оформление всех видов транспортных средств, а также пешеходов на выезд из Украины осуществляется установленным порядком. Напоминаем, что вчера подобная блокировка движения на территории Румынии длилась 6 часов", - добавили пограничники.

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Блокада украинской границы

Как сообщал УНИАН, 6 января правительство Польши заключило соглашение с фермерами для завершения блокады украинской границы польскими аграриями. В тот же вечер заработал в нормальном режиме пункт пропуска "Медика-Шегини".

В то же время заблокированными остаются еще три направления "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец – Корчева" и "Ягодин – Дорогуск", где протестуют польские перевозчики.

На фоне этих проблем экспорт украинской продукции через Румынию увеличился с 2 млн тонн до более 3 млн тонн в месяц.

В США убеждены, что Румыния будет оставаться крупнейшим альтернативным экспортным маршрутом для Украины для зерновых и других товаров.

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