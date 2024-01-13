Пока неизвестно, по какой причине это происходит, и сколько времени продлится блокировка.

На территории Румынии фермеры и аграрии начали блокировать движение грузовых автомобилей через международный автомобильный пункт пропуска "Сирет", что напротив украинского пункта пропуска"Порубное".

Как отмечается в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины, сейчас причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны.

"Участники этих действий находятся на определенной удаленности от границы, на автодороге, который ведет к пункту пропуска. Осложнение движения может быть в обоих направлениях", - отметили в ГПСУ.

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Украинские пограничники постоянно осуществляют взаимодействие с румынскими коллегами относительно дальнейших пропускных операций для грузовиков.

"По имеющейся информации, значительной очереди из грузовых транспортных средств на территории Румынии в направлении Украины пока не отмечается", - говорится в сообщении.

В ГПСУ также отметили, что в пункте пропуска "Порубное" для грузовых транспортных средств на выезд из Украины действует Е-очередь. Сейчас в ней зарегистрировано 825 автомобилей.

В то же время пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме.

Обновлено 18.15. Ранее румынские СМИ сообщали, что фермеры из Сучавы и Ботошани планируют заблокировать Сиретскую таможню, через которую проезжает большинство грузовиков из Украины.

Отмечается, что одно из самых больших недовольств румынских фермеров связано с импортом из Украины, который "не только захватил и заблокировал порт Констанца, но и привел к падению цен на сельскохозяйственную продукцию в Черноморском регионе".

Блокада украинской границы

Как сообщал УНИАН, 6 января правительство Польши заключило соглашение с фермерами для завершения блокады украинской границы польскими аграриями. В тот же вечер польские фермеры прекратили блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется теперь в обычном режиме.

В то же время заблокированными остаются еще три направления "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец – Корчева" и "Ягодин – Дорогуск", где протестуют польские перевозчики.

9 января президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом отметил, что объявленное в прошлом году стратегическое партнерство Украины и Румынии уже наполняется конкретными достижениями. По его словам, экспорт украинской продукции через Румынию увеличился с 2 млн тонн до более 3 млн тонн в месяц.

В США заявляли, что Румыния будет оставаться крупнейшим альтернативным экспортным маршрутом для Украины для зерновых и других товаров в дополнение к собственному Черноморскому коридору Киева.

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