Въезд в Украину перед этим пунктом пропуска ожидают 650 грузовиков.

Вечером, 6 января 2024 года, польские фермеры прекратили блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"По информации, полученной от Пограничной Стражи Республики Польша сегодня в 21:00 (по киевскому времени) завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медика-Шегини", – сказал он в комментарии "Украинской правде".

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме, добавил представитель ГПСУ. По его словам, пограничники совместно с работниками контрольных служб работают над обеспечением пропуска максимального количества грузовиков.

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Демченко добавил, что сейчас на границе въезд в Украину перед пунктом пропуска "Медика-Шегини" ожидают 650 грузовиков.

Снятие блокады украинской границы: что предшествовало

6 января правительство Польши заключило соглашение с фермерами, которое должно завершить блокаду украинской границы польскими аграриями. Чтобы достичь согласия, власть пошла на уступки фермерам.

Отмечалось, что министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский пообещал удовлетворить все требования аграриев, среди которых сохранение низких налогов, предоставление субсидий и льготных кредитов для фермеров.

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