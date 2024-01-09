Президенты договорились начать обсуждение гарантий безопасности для Украины со стороны Румынии.

Украина стремится удвоить физические объемы своего экспорта через Румынию. Задачу уже удалось выполнить на половину. Об этом шла речь во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, сообщает Офис президента Украины.

"Глава государства акцентировал, что объявленное в прошлом году стратегическое партнерство Украины и Румынии уже наполняется конкретными достижениями. По его словам, экспорт украинской продукции через Румынию увеличился с 2 млн тонн до более 3 млн тонн в месяц", - говорится в сообщении.

Собеседники обсудили возможность дальнейшего расширения пропускной способности пунктов пересечения границы, чтобы этот показатель достиг целевых 4 млн тонн.

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Кроме того, Зеленский отметил важность решения Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз. Он поблагодарил Румынию за поддержку этого решения и готовность делиться собственным опытом в вопросе европейской интеграции.

В то же время президент Румынии высоко оценил принятое Украиной законодательство относительно национальных меньшинств.

Зеленский проинформировал его о продолжении российского воздушного террора и необходимости дальнейшей работы с партнерами для усиления украинской системы противовоздушной обороны.

"Было также обсуждено двустороннее оборонное сотрудничество, в частности аспекты подготовки украинских пилотов на истребителях F-16", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что лидеры двух государств договорились начать консультации по двусторонним гарантиям безопасности в рамках совместной декларации "Группы семи" и Украины, принятой в Вильнюсе.

Ситуация на украинской границе

Как сообщал УНИАН, 6 января правительство Польши заключило соглашение с фермерами для завершения блокады украинской границы польскими аграриями. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский пообещал удовлетворить все требования аграриев, среди которых сохранение низких налогов, предоставление субсидий и льготных кредитов для фермеров.

В тот же вечер польские фермеры прекратили блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется теперь в обычном режиме.

7 января спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, в частности, что после разблокирования польскими перевозчиками пункта пропуска "Медика – Шегини" возрастает интенсивность движения грузового транспорта.

В то же время заблокированными остаются еще три направления "Рава-Русская – Гребенное", "Краковец – Корчева" и "Ягодин – Дорогуск", где протестуют польские перевозчики.

По словам Демченко, на границах со Словакией и Венгрией движение для грузовиков не блокируется.

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