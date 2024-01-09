Украина стремится удвоить физические объемы своего экспорта через Румынию. Задачу уже удалось выполнить на половину. Об этом шла речь во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, сообщает Офис президента Украины.
"Глава государства акцентировал, что объявленное в прошлом году стратегическое партнерство Украины и Румынии уже наполняется конкретными достижениями. По его словам, экспорт украинской продукции через Румынию увеличился с 2 млн тонн до более 3 млн тонн в месяц", - говорится в сообщении.
Собеседники обсудили возможность дальнейшего расширения пропускной способности пунктов пересечения границы, чтобы этот показатель достиг целевых 4 млн тонн.
Кроме того, Зеленский отметил важность решения Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз. Он поблагодарил Румынию за поддержку этого решения и готовность делиться собственным опытом в вопросе европейской интеграции.
В то же время президент Румынии высоко оценил принятое Украиной законодательство относительно национальных меньшинств.
Зеленский проинформировал его о продолжении российского воздушного террора и необходимости дальнейшей работы с партнерами для усиления украинской системы противовоздушной обороны.
"Было также обсуждено двустороннее оборонное сотрудничество, в частности аспекты подготовки украинских пилотов на истребителях F-16", - отмечается в сообщении.
Отмечается также, что лидеры двух государств договорились начать консультации по двусторонним гарантиям безопасности в рамках совместной декларации "Группы семи" и Украины, принятой в Вильнюсе.
Ситуация на украинской границе
Как сообщал УНИАН, 6 января правительство Польши заключило соглашение с фермерами для завершения блокады украинской границы польскими аграриями. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский пообещал удовлетворить все требования аграриев, среди которых сохранение низких налогов, предоставление субсидий и льготных кредитов для фермеров.
В тот же вечер польские фермеры прекратили блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется теперь в обычном режиме.
7 января спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, в частности, что после разблокирования польскими перевозчиками пункта пропуска "Медика – Шегини" возрастает интенсивность движения грузового транспорта.
В то же время заблокированными остаются еще три направления "Рава-Русская – Гребенное", "Краковец – Корчева" и "Ягодин – Дорогуск", где протестуют польские перевозчики.
По словам Демченко, на границах со Словакией и Венгрией движение для грузовиков не блокируется.