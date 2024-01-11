В 2023 году Украина экспортировала 14 миллионов метрических тонн зерна через румынский порт Констанца.

Румыния останется крупнейшим альтернативным экспортным маршрутом для Украины для зерновых и других товаров в дополнение к собственному Черноморскому коридору Киева. Как пишет Reuters, об этом заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США.

Отмечается, что Украина начала использовать румынский черноморский порт Констанца после того, как полномасштабное вторжение России в феврале 2022 года остановило поставки из ее собственных черноморских портов.

В 2023 году она экспортировала 14 миллионов метрических тонн зерна через Констанцу, что составляет примерно 40% от общего объема поставок зерновых в порт за год по сравнению с 8,6 миллиона тонн в 2022 году.

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В то же время объемы транзита упали во второй половине года после того, как Россия неоднократно наносила удары по речным портам Украины через Дунай со стороны Румынии.

Помощник Государственного департамента США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен заявил, что Украина экспортировала около 7,5 миллионов тонн зерна в декабре, в основном через свой собственный коридор, а также через Констанцу.

"Чтобы восстановиться, Украине нужно экспортировать. Я думаю, что просто удержание уровня экспорта, который мы имеем сейчас, около семи миллионов тонн зерна и еще около миллиона тонн других товаров в месяц, будет означать для украинской экономики более 25 миллиардов долларов в год в виде ВВП. Это пять-шесть миллиардов долларов налоговых поступлений", - сказал он.

Украинский агроэкспорт

Украинский грузооборот через порты Дуная стал рекордным в 2023 году и составил более 29 миллионов тонн, что почти в шесть раз больше по сравнению с довоенным периодом.

Также УНИАН сообщал о хорошие новости по экспорту украинской агропродукции. Так, в декабре 2023 года Украина имела один из лучших показателей агроэкспорта Черным морем за весь период военного положения - 4,8 млн тонн зерновых.

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