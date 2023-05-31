В России на данный момент нет регламентов для закупки и установки специальных защитных средств, поэтому российские аэропорты не могут защититься от атак беспилотников.
Как сообщают российские "Известия", представители аэропортов открыто заявляют о проблемах с защитой авиаузлов. Так проблемы с закупкой срдств защиты подтвердили в аэропорту Пензы. В калининградском Храброво заявили, что ждут от Росавиации и Минтранса "рекомендаций". Во Внуково завили, что службы транспортной и авиационной безопасности аэропорта не могут заниматься противовоздушной обороной, так как обеспечивают безопасность на земле.
"Региональные власти сейчас формируют штабы, в состав которых входят ФСБ, Росгвардия, другие органы. Они, в свою очередь, составляют списки критически важной инфраструктуры, в обязательном порядке подлежащей оснащению средствами борьбы от БПЛА. Например, аэропортов. Операторы же авиаузлов говорят, что у них нет никакого предписания о возможности применить то или иное средство", - заявил гендиректор компании "Юмирс", которая производит гражданские антидроновые комплексы, Андрей Клюев.
По его словам, для начала закупок соответствующего оборудования аэропортам необходим циркуляр от Росавиации, который подтвердит совместимость защитных комплексов с системами Госкорпорации по ОрВД (национального провайдера аэронавигации в России).
Как заявил начальник аккредитации подразделений транспортной безопасности профильного управления ведомства Александр Севрюков, аэропорты запрашивают у Росавиации пояснения, какими средствами они могут бороться с дронами.
"У нашего управления есть позиция, что мы бы не стали наделять полномочиями по обнаружению и борьбе с БПЛА подразделения транспортной безопасности авиаузлов. Скорее всего, это будет некая уже существующая структура в аэропорту - например, занимающаяся локацией", - отметил он, подчеркнув при этом, что для защати аэродрономов стране-агрессору нужны зенитно-ракетные системы.
Председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев, отметил, что по его оценке, организация одной антидронной точки может обойтись аэропорту в сумму от 5 до 25 млн руб. Поэтому ее установка должна быть обусловлена "фактической необходимостью".
Крах российсой авиации
15 мая 2023 года российским авиакомпаниям запретили письменно фиксировать неисправности самолетов. "Аэрофлот" выпустил специальное внутреннее распоряжение.
В мае 2023 года в России возник дефицит самолетов для обучения пилотов гражданской авиации. Пилоты выпускаются "с огромной задержкой".
По состоянию на 17 мая 2023 года в России 2 тысячи рейсов осуществлялись на самолетах с просроченными запчастями.