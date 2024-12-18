Средний расход топлива Chery Fulwin A8L составляет 4,2 л на 100 км.

Седан Chery Fulwin A8L установил новый рекорд среди плагин-гибридов (PHEV) - его запас хода достиг 2369,9 км без остановок на подзарядку или заправку. С таким результатом автомобиль попал в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает CarNewsChina.

Предыдущим рекордсменом был седан Roewe D7 DMH, созданный китайской SAIC Motor. Этот плагин-гибрид смог преодолеть 2208 км при среднем расходе топлива 2,49 л на 100 км.

Новое достижение удалось сделать благодаря инновационной гибридной системе C-DM 5.0. Существует две модификации системы - первая базируется на двигателе 1,5 без наддува, а вторая с турбонаддувом. Совокупная мощность системы "чемпионской" версии составляет 360 л.с.

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Сам Chery Fulwin A8L создали на основе модели Chery Arrizo 8. Последняя является среднеразмерным седаном, который Chery Automobile выпускает с 2022-го.

Как сообщается, Chery Fulwin A8L может преодолеть в электрическом режиме до 145 км. Средний расход топлива у авто составляет 4,2 л на 100 км. Цена автомобиля на рынке КНР начинается от 15 100 долларов.

Рынок китайский автомобилей - что интересного

Ранее специалисты назвали самые популярные в Украине модели автомобилей из Китая. Среди новых легковушек наиболее популярной оказалась Honda M-NV, тогда как среди подержанных первое место занял Zeekr 001. Всего в октябре этого года украинцы приобрели 1,2 тыс легковушек, ввезенных из Китая.

Также недавно стало известно, что Chery начал собирать автомобили в РФ. Сборку машин якобы ведут на трех заводах, которые остались от западных автопроизводителей, в частности, Mercedes и Volkswagen.

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