Машины китайского происхождения охватили более 15% октябрьского рынка новых легковушек.

В октябре украинцы приобрели 1,2 тысячи машин, ввезенных из Китая - это на 8% меньше, чем в октябре прошлого года.

По информации "Укравтопрома", 979 единиц от общего количества - новые автомобили, а 228 единиц - подержанные. В общем, на легковушки китайского происхождения пришлось 17% октябрьского рынка новых авто.

В сегменте подержанных машин, которые впервые зарегистрировали в нашей стране, доля "китайцев" составила лишь 1,4%. Большинство легковушек из Китая - электрические авто (81%).

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Самые популярные новые легковушки китайского происхождения:

Honda M-NV - 188 единиц;

Volkswagen ID.4 - 100;

Zeekr 001 - 94;

BYD Song Plus - 74;

Audi Q4 e-tron - 41.

Самые популярные подержанные легковушки из Китая:

Zeekr 001 - 20 единиц;

Honda M-NV - 20;

Polestar 2 - 17;

BAIC EC3 - 15;

Volkswagen ID.4 - 14; Volkswagen ID.4 - 14.

Китайские автомобили - что интересного

В июне сообщалось, что Китай вывел на рынок один из своих самых дорогих автомобилей - седан Hongqi Guoli. Стоимость такого авто составляет около миллиона долларов. Машина получила ретро-дизайн и похожа на автомобили, которыми пользовался Мао Цзэдун.

В сентябре УНИАН писал, что в Евросоюзе обеспокоены тем, что Китай может использовать свои авто для шпионажа. Похожие опасения высказывали и власти США, которые объявили, что хотят ввести запрет на китайские технологии подключения машин к интернету на американской территории.

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