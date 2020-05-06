Ревизия "Укрзализныци": выявлено нарушений почти на 12 миллиардов гривень

Материалы ревизии "Укрзализныци" направлены в Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

Государственная аудиторская служба провела ревизию акционерной компании "Укрзализныця" и ее филиалов, в результате которой выявила нарушения финансовой дисциплины и недостатки в деятельности на сумму 11,8 миллиарда гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Госаудитслужба провела плановую выездную ревизию финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества "Укрзализныця" и ее 24 филиалов за период с 01 января 2018 года по 30 сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Укрзализныця" из убыточного предприятия в 2016 году стала прибыльным и чистая прибыль от результатов деятельности ежегодно растет.

В то же время в 2018 году доходы компании составили 85,6 миллиарда гривень, что на 7,3 миллиарда гривень меньше, чем предполагалось финансовым планом, за 9 месяцев 2019 года – 72,4 миллиарда гривень, что меньше на 5,6 миллиарда гривень.

При этом финансовые планы "Укрзализныци" на 2018 и 2019 годы утверждались несвоевременно, то есть не в сроки, определенные частью 2 статьи 75 Хозяйственного кодекса Украины.

"Укрзализныця" несвоевременно направляла проекты консолидированных финансовых планов на рассмотрение и согласование в Министерство экономического развития и торговли Украины", - говорится в сообщении.

Также ревизией установлено, что "Укрзализныця" до утверждения финансового плана в установленном порядке осуществила капитальные инвестиции на сумму 943 миллиона гривень, чем нарушила требования постановления Кабинета министров Украины от 3 октября 2012 года № 899.

Согласно информации Госаудитслужбы, государственный бюджет Украины недополучил средства на сумму 206,2 миллиона гривень из-за неуплаты "Укрзализныцей" в бюджет части дивидендов по итогам 2018 года.

Также отмечается, что рост доходов от перевозок происходит преимущественно за счет увеличения тарифов (объем грузовых перевозок уменьшился, пассажирские – выросли, но не существенно).

"В структуре доходов "Укрзализныци" грузовые перевозки занимают наибольшую долю (88%), постоянно растут и за период, в котором проводилась ревизия, составляли 121,5 миллиарда гривень (2018 – 67,5 миллиарда гривень, за 9 месяцев 2019 - 54 миллиардов гривень), зато пассажирские перевозки составили лишь 16,1 миллиарда гривень (2018 – 8,4 миллиарда гривень, за 9 месяцев 2019 – 7,7 миллиарда гривень)", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что дефицит оборотных средств не позволяет на должном уровне осуществлять обновление основных средств "Укрзализныци": в 2018 году капитальные инвестиции составили 16,9 миллиарда гривень, или 67,5% от показателя, предусмотренного финансовым планом. В частности, финансовый план по капитальному строительству выполнен на 87%, приобретение (изготовление) основных средств - на 59% и их модернизация - на 54,3%. За 9 месяцев 2019 года – 6,6 миллиарда гривень (58,6%), в том числе капитальное строительство выполнено на 31,8% , приобретение (изготовление) основных средств - на 84,1% и их модернизация - на 60,3%.

Кроме того, "Укрзализныця" заключила с Крюковским вагоностроительным заводом четыре договора на поставку 54 вагонов на сумму 1,5 миллиарда гривень (последние вагоны должны были быть поставлены до 30 июня 2019 года), однако "Укрзализныця" не выполнила своих обязательств по финансированию их изготовления, из-за чего в судебном порядке заключены мировые соглашения и сроки поставки большей части вагонов перенесены на 2020 год.

"Исходя из вышеизложенного, судами уже принято решение взыскать с "Укрзализныци" финансовые санкции на сумму 11,3 миллиона гривень, а в случае невыполнения мировых соглашений - дополнительно взыскать 6,5 миллиона гривень, что в целом приведет к потере финансовых ресурсов в размере не менее 17,8 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

Ревизией также установлено, что "Укрзализныця" из-за нехватки собственных оборотных средств имеет значительную зависимость от внешнего кредитования, по состоянию на 30 сентября 2019 года задолженность "Укрзализныци" по кредитам, займам, лизинговым платежам и т.д. составляла 32 миллиарда гривень, и компания несет дополнительные расходы на их обслуживание, которые на момент ревизии составляли 5,7 миллиарда гривень (проценты за пользование, комиссия и т.д.).

Также "Укрзализныця" уплатила фирме SHORTLINE PLC за пользование займом проценты на общую сумму 2,4 миллиарда гривень, комиссии и другие платежи – 5,8 миллиона гривень.

"В целом ревизией установлены нарушения финансовой дисциплины и недостатки в деятельности "Укрзализныци", влияющие на финансово-хозяйственную деятельность, на сумму 2,9 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

Кроме того, ревизией установлены нарушения в сфере проведения публичных закупок на сумму 8,9 миллиарда гривень.

Отмечается, что материалы ревизии "Укрзализныци" направлены в Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

"Также Госаудитслужба об указанном проинформировала Кабинет Министров Украины и предложила: поручить Министерству инфраструктуры Украины и "Укрзализныце" обеспечить устранение выявленных ревизией нарушений, привлечь виновных к ответственности; поручить Министерству инфраструктуры совместно с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработать и представить на рассмотрение Кабинета Министров Украины соответствующий акт по уплате "Укрзализныцей" в бюджет части дивидендов за 2018 год на сумму 206,2 миллиона гривень; обратиться в Офис Генерального прокурора о взятии на контроль состояния расследования уголовного производства", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" по итогам 2019 года увеличила чистую прибыль почти в 15 раз - до 3 миллиардов гривень.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает более 80% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.