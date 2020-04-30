Эксперт объяснил, благодаря чему УЗ получила прибыль в 2019 году

"Укрзализныця" получила чистую прибыль в прошлом году за счёт курсовой разницы, правда, только "на бумаге".

В 2019 году акционерная компания "Укрзализныця" получила чистую прибыль за счёт курсовой разницы.

Читайте такжеУЗ с июля сократит рабочую неделю железнодорожников до 4 дней

Об этом сообщил транспортный эксперт Александр Кава на своей странице в Facebook со ссылкой на финансовую отчетность "Укрзализныци".

"В 2019 году чистую прибыль УЗ получила только "на бумаге" за счёт курсовой разницы, и это четко видно в отчете. Благодаря снижению курсе гривни в конце года до 23,69 гривни за доллар была проведена переоценка валютных финансовых обязательств компании, которые и дали всю бухгалтерскую прибыль за год", - написал он.

Кава отметил, что курсовая разница составила 4,3 миллиарда гривень, что и обеспечило чистую прибыль в 2,9 миллиарда гривень.

"Но эта прибыль только на бумаге. Если бы прибыль компании была реальная, то очевидно, что никто бы не понижал кредитный рейтинг компании и не вводил бы 4-недельную рабочую неделю для сотрудников", - написал он.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" по итогам 2019 года увеличила чистую прибыль почти в 15 раз - до 3 миллиардов гривень

"Укрзализныця" - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.