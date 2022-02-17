Соглашение подписали в октябре прошлого года.

Верховная Рада ратифицировала соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект №0144 проголосовали 311 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметила заместитель министра инфраструктуры Анна Юрченко, заключение соглашения предусмотрено статьей 137 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Согласно положениям соглашения, стороны обеспечат создание общего авиационного пространства между Украиной и ЕС на основе идентичных правил авиационной безопасности полетов, организации воздушного движения, социального обеспечения работников, работы систем компьютерного бронирования, защиты окружающей среды и прав потребителей", - сказала она.

По словам Юрченко, реализация соглашения будет происходить в два этапа, что предусматривает постепенное приведение положений украинского законодательства в соответствие с требованиями и стандартами ЕС.

"Открытое небо" с ЕС:

28 июня 2021 года Совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе Украиной, Соглашения о совместном авиационном пространстве.

Соглашение должно уравнять в правах украинские и европейские авиакомпании, и как следствие - снизить цены на билеты.

Соглашение парафировали еще в 2013 году, однако оно до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

8 апреля Европейская комиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании соглашения.

12 октября 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-президент Еврокомиссии — высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и посол председательствующей в Совете ЕС Республики Словения в Украине Томаж Менцин подписали соглашение между Украиной и Европейским Союзом об общем авиационном пространстве.

Отмечалось, что выполнение соглашения откроет рынок воздушного транспорта, предлагая новые возможности как для потребителей, так и для операторов. Также это будет способствовать развитию торговли, туризма, инвестициям и экономическому и социальному развитию. Соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС после его подписания, ратификации и вступления в силу будет способствовать удешевлению авиабилетов и расширению географии путешествий.