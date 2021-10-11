Предыдущий саммит Украина-Европейский Союз состоялся 6 октября 2020 года в Брюсселе. По итогам саммита были подписаны соглашения на общую сумму 390 млн евро.

12 октября на саммите Украина-ЕС планируется подписание соглашения об "открытом небе".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственный источник в ЕС.

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Как пишет издание, среди трех соглашений, которые планируют подписать в Киеве, будет соглашение о совместном авиационном пространстве, парафированное еще в 2013 году.

"Одним из последствий должен быть приход в Украину новых лоукост-авиалиний и повышение туристической привлекательности Украины. Именно это мы видели в других странах, подписавших подобное соглашение, в частности, в Грузии", - отметил источник.

Саммит Украина-Евросоюз

28 апреля заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что запланированный на август 23-й саммит Украина - ЕС могут отложить на осень.

Премьер-министр Денис Шмигаль говорил, что на саммите планируется обсудить на политическом уровне евроинтеграционные усилия Украины и определить дальнейшие ориентиры сотрудничества.

Предыдущий саммит Украина-Европейский Союз состоялся 6 октября 2020 года в Брюсселе. По итогам саммита были подписаны соглашения на общую сумму 390 млн евро.

Украина и Европейский союз проводят саммиты на основании статьи 5 Соглашения об ассоциации. Заседания саммитов проводятся при участии президента Украины, президента Европейского совета и президента Европейской комиссии. Саммиты проходят каждый год поочередно в Украине и Брюсселе.

1 июня 2021 года появилась информация о том, что саммит Украина - Европейский Союз в этом году состоится 12 октября.

"Открытое небо":

28 июня Совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе Украиной, Соглашения о совместном авиационном пространстве.

Соглашение должно уравнять в правах украинские и европейские авиакомпании, и как следствие - снизить цены на билеты.

Соглашение парафировали еще в 2013 году, однако оно до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

8 апреля Европейская комиссия одобрила обновленный проект решения Совета ЕС о подписании соглашения.

Автор: Елена Коваленко