По согласованию с военными, через Днестровский лиман открывается маршрут пассажирского катера.

На юге Одесской области открывается пассажирское сообщение через Днестровский лиман. Там будут курсировать катера на "подводных крыльях".

Как сообщает Одесская районная военная администрация, сегодня подписан соответствующий приказ. Водный путь будет пролегать между городами Овидиополь и Белгород-Днестровский.

"Маршрут уже отработан в тестовом режиме, чтобы учесть все требования безопасности военного командования. Компания-перевозчик "Нибулон" провела соответствующие работы по подготовке судна, промерам глубин и тралению акваторий (проверка на наличие мин - УНИАН). За один рейс воспользоваться катером смогут до 50 человек", - уверяют в РВА.

Видео дня

По словам начальника районной администрации Юрия Крука, речь идет о пассажирском судне на подводных крыльях. Оно будет отправляться от причала №1 в Белгород-Днестровске к причалу "Новая пристань" в Овидиополе минимум трижды в день, и еще трижды - в обратном направлении.

Как утверждает чиновник, тестовый переход на соответствующем участке он сделал совместно с командующим "ОСУВ Одесса" Эдуардом Москалевым, представителями Одесской ОВА и перевозчика.

"Работа этой переправы через Днестровский лиман даст возможность людям за 20-30 минут пересесть в Овидиополе на местные автобусы и добраться до Одессы примерно за час. Уже в ближайшее время это сообщение заработает", - заверил Крук.

Также добавляется, что в прошлом году, впервые за последние 20 лет начались пассажирские перевозки через Днестровский лиман между Овидиополем и Белгород-Днестровским. За время курсирования, с августа по 30 октября 2022 года, было перевезено более 8 тысяч человек.

Куда поехать в Одесской области

Надо отметить, что в Одесской области определенные внутренние водоемы пользуются спросом среди отдыхающих, особенно из-за запрета пользования черноморским побережьем. Для туристов может быть интересным Овидиополь - старинный город, известный как ворота на пути "из варяг в греки". В городе есть воссозданная пристань - стилизованная под древнегреческую.

Белгород-Днестровский - тоже один из древнейших городов Украины. Здесь расположено уникальное фортификационное сооружение - Белгород-Днестровская (Аккерманская) крепость - памятник истории и градостроительства XIII-XV веков.

Напомним, в августе 2022 года на юге Одесской области состоялся пробный запуск катера сообщением Овидиополь - Белгород-Днестровский, что упростило передвижение людей между населенными пунктами. В мэрии Белгород-Днестровского заявили, что водное сообщение касается только гражданских. Оно значительно улучшит логистику, которая стала проблемной, в частности в связи с тем, что военные РФ разрушили ракетными ударами мост через Днестровский лиман.

Вас также могут заинтересовать новости: