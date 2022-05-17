Удар был нанесен этой ночью. Зафиксировано попадание еще двух крылатых ракет.

Российские оккупанты в пятый раз обстреляли мост через Днестровский лиман в Одесской области.

О новом ударе по мосту сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Отмечается, что удар был нанесен этой ночью. Зафиксировано попадание еще двух крылатых ракет.

"Мост поврежден на столько, что ремонтные работы потребуют длительного времени и затрат. Но сейчас их проведение невозможно, как и эксплуатация моста", - идется в сообщении.

Напомним, 10 мая, российские войска в четвертый раз запустили ракету по мосту через Днестровский лиман на Одесщине.

Раньше по мосту через Днестровский лиман уже были нанесены три ракетных удара 26 и 27 апреля, а также 2 мая, в результате которых он был разрушен.

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