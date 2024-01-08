Дунайские порты остаются одним из самых надежных экспортных путей в Украине.

Украинский грузооборот через порты Дуная стал рекордным в 2023 году и составил более 29 миллионов тонн, что почти в шесть раз больше по сравнению с довоенным периодом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства восстановления в Facebook.

"В условиях нестабильной ситуации безопасности в Черном море дунайские порты остались одним из самых надежных экспортных путей. Именно поэтому большая часть усилий была направлена на оптимизацию работы этих портов", - отметил глава "Администрации морских портов Украины" Юрий Литвин.

По его словам, за 2023 год через порты Дуная прошло более 29 миллионов тонн грузов. Это прирост почти в шесть раз по сравнению с довоенным периодом. Также количество судозаводов увеличилось до 13 045 единиц по сравнению с 8 944 в 2022 году.

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Литвин также подчеркнул, что совместно с бизнесом в 2023 году было запущено 23 точки перевалки, планируется реализовать еще 15 таких инвестиционных проектов в портах Измаила и Рени.

Экспорт Украины - последние новости

В Минэкономики назвали причины сокращения украинского экспорта. По словам главы ведомства Юлии Свириденко, поступления от экспорта в 2023 году достигли одного из самых низких показателей за последнее десятилетие. По данным Минэкономики, экспорт товаров из Украины за 2023 год в стоимостном измерении упал на 18,7% - до 35,8 млрд долларов. В физических показателях объемы экспорта составили почти 100 млн тонн.

Также УНИАН сообщал о хороших новостях по экспорту украинской агропродукции. Так, в декабре 2023 года Украина имела один из лучших показателей агроэкспорта Черным морем за весь период военного положения - 4,8 млн тонн зерновых.

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