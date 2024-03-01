В Еврокомиссии убеждены, что все должны придерживаться правил.

Евросоюз усилит проверки перевозчиков, чтобы убедиться, что они придерживаются договоренностей о правилах транспортировки зерна из Украины по территории ЕС. Так Еврокомиссия хочет успокоить фермеров, которые выходят на протесты, пишет Reuters.

Отмечается, что фермерские протесты охватили не только Польшу, но и другие страны Европы. Жалоб у них много, и недовольство импортом украинского зерна - одна из них.

"Закрытие границ никогда не является хорошей идеей, тем более границ с соседом, который так нуждается в связи. Пока соглашения выполняются правильно, проблем быть не должно, и мы работаем над усилением выполнения. Другими словами, мы должны убедиться, что [транспортные] операторы не нарушают соглашения, что (...) они имеют право на транзит", - сказала еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан в интервью Reuters.

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Она отметила, что экспорт товаров автомобильным транспортом из Польши, Румынии и Словакии в Украину растет более быстрыми темпами, чем обратный экспорт из Украины. Это "показывает, что есть выгодный обмен и для приграничных стран", - сказала Валеан.

Протесты фермеров в Европе

Как писал УНИАН, польские фермеры длительное время блокируют поставки украинского зерна в Польшу, в том числе и того, что идет транзитом в другие регионы мира. Однако только поляками дело не ограничивается.

Мы также рассказывали, что на этой неделе фермеры на тракторах заблокировали центр Брюсселя, где собрались аграрные министры ЕС. Одновременно массовый протест фермеров состоялся в Мадриде. Фермеры жалуются на бюрократические преграды, невыгодные торговые соглашения, климатические правила и украинское зерно.

В январе агрессивные протестные акции в центре Парижа устраивали французские фермеры.

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