Плату за сервис введут в конце текущего года или в начале следующего.

Вскоре пассажиры популярного сервис BlaBlaCar будут платить не только за саму поездку, но и в целом за услугу.

Об этом заявил в интервью "РБК-Украина" CEO и соучредитель BlaBlaCar Николя Брюссон.

По его словам, соответствующее решение о переходе сервиса на платную основу уже принято, осталось определить дату. Он уточнил, что это может произойти уже в декабре 2021 года или в феврале 2022-го.

"Монетизация карпулинга была ранее введена BlaBlaCar во Франции и Испании, а также на других рынках. Пришло время это сделать и в Украине. Почему мы не ввели плату после анонса в 2018-м? На каждом рынке мы монетизируем карпулинг только после того, как на платформе сформируется устойчивое сообщество пользователей, а сам сервис завоюет их доверие. К тому же в 2020 году началась пандемия COVID-19 - за таких условиях вводить плату за пользование сервисом означало бы создать для наших пользователей дополнительные трудности в непростое время", - пояснил он.

Читайте такжеBlaBlaCar ограничил количество пассажиров на заднем сиденииКомиссия, по его словам, появится при онлайн-бронировании поездки на платформе. Деньги будут возвращать в случае отмены поездки пассажиром или водителем.

"При этом оплата самой поездки по-прежнему будет осуществляться наличными непосредственно водителю. Таким образом, введение монетизации никак не скажется на водителях, ведь им пользование сервисом останется бесплатным. Размер комиссии пока точно не определен, могу сказать, что она составит 10-15% стоимости поездки. Это нововведение однозначно повысит ответственность всех участников поездки как пассажиров, так и водителей", - говорит Брюссон.

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Автор: Юрий Годован