Поезд будет курсировать через день.

Со 2 апреля 2022 года между Харьковом и Трускавцом (Львовская область) будет курсировать новый поезд.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в Telegram.

"Железная дорога назначает новый поезд №21/22 сообщением Харьков – Трускавец со 2 апреля. Он будет курсировать через день, будет отправляться из Харькова в 20:15 и прибывать в Трускавец в 14:33. Обратно, из Трускавца поезд будет отправляться в 16:00 и прибывать в Харьков в 10:48", – говорится в сообщении.

Отметим, что проезд в этом поезде платный – билеты уже доступны еа сайте "Укрзализныци".

Еще один платный поезд в Трускавец ходит ежедневно из Киева – в 20:12 с прибытием в 8:06.

Как ранее сообщал УНИАН, с 1 апреля 2022 года во Львовской области восстанавливается движение пригородных поездов в сообщении "Львов – Трускавец" и "Львов – Лавочное – Чоп".

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