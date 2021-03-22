Средняя цена бензина А-95 увеличилась до 28,98 гривни за литр.

Сетевые операторы Украины с 19 по 22 марта повысили цены на бензин и дизельное топливо на 0,1-1 гривни за литр.

Читайте такжеКабмин принял решение о работе транспорта в "красной" зонеОб этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Сообщается, что стоимость бензинов в сетях ОККО и WOG выросла на 50 копеек за литр. Бензины в сети SOCAR подорожали также на 50 копеек за литр, а дизельное топливо на 1 гривню за литр.

Цены на заправках AMIC, "БРСМ-Нафта", BVS, "Укр-Петроль", "Овис", Motto, Mango выросли на 10-50 копеек за литр.

Сообщается, что средние цены на украинских АЗС выросли на 17 копеек за литр до: А-92 - 27,97 гривни, А-95 - 28,97 гривни, а ДТ подорожал на 0,03 копейки за литр, до 28,24 гривни.

Что этому предшествовало

По поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля в Украине были созданы региональные спецкомиссии, которые будут бороться с фальсификатом бензина, дизеля и сжиженного газа на АЗС.

Ранее эксперты отмечали рост цен на топливо на украинских АЗС, который наблюдается последние несколько месяцев из-за существенного увеличения стоимости нефти на мировых рынках.

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Автор: Игорь Орел