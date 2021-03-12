Средняя цена бензина марки А-92 составляет 27,35 грн/л, бензин марки А-95 стоит 28,35 грн/л.

Розничные сети АЗС за неделю (5-12 марта) подняли стоимость бензинов и дизельного топлива в пределах 10-50 коп./л.

Об этом сообщает Enkorr.ua.

Читайте такжеУкраинские АЗС подняли цены на бензинСредняя цена бензина марки А-92 составляет 27,35 грн/л, бензин марки А-95 стоит 28,35 грн/л.

В сети SOCAR бензины подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 30,48 грн/л, А-95 — до 31,48 грн/л. ДТ осталось на прежнем уровне —29,98 грн/л.

На 30-50 коп./л бензины и ДТ подорожали в полтавской сети «Автотранс»: цена «двойки» выросла до 25,60 грн/л, «пятерки» — до 26,60 грн/л, дизтоплива — до 24,20 грн/л.

На станциях KLO бензины подорожали на 20 коп./л, ДТ — на 10 коп./л. Chipo подняла цены на 26-34 коп./л.

AMIC, BVS, SUNOIL, «Овис» подняли цены в пределах 10-50 коп./л.

Предыдущее подорожание

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Автор: Елена Коваленко