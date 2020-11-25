Изменения касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

В Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения, касающиеся водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Что изменилось для водителей и пассажиров

Отныне водители и пассажиры должны пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению - и за его пределами.

Водители такси должны обеспечить наличие ремней безопасности на переднем и задних сиденьях, а также напоминать пассажирам о необходимости их использования.

Не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

Запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Изменения для велосипедистов

Велосипедистам разрешено движение по полосе для общественного транспорта.

Изменения для пешеходов

Пешеходы должны обязательно использовать световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по проезжей части или обочине, должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, которая имеет световозвращающие элементы (п. 4.4 ПДД Украины).

Ранее стало известно, что украинским водителям хотят на законодательном уровне ввести обязательство смены шин с летней на зимнюю.

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Автор: Юрий Годован