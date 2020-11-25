Изменения в ПДД вступили в силу / Иллюстрация REUTERS
В Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения, касающиеся водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
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Что изменилось для водителей и пассажиров
- Отныне водители и пассажиры должны пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению - и за его пределами.
- Водители такси должны обеспечить наличие ремней безопасности на переднем и задних сиденьях, а также напоминать пассажирам о необходимости их использования.
- Не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.
- Запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.
Изменения для велосипедистов
- Велосипедистам разрешено движение по полосе для общественного транспорта.
Изменения для пешеходов
- Пешеходы должны обязательно использовать световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
- В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по проезжей части или обочине, должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, которая имеет световозвращающие элементы (п. 4.4 ПДД Украины).
Ранее стало известно, что украинским водителям хотят на законодательном уровне ввести обязательство смены шин с летней на зимнюю.
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