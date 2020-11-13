Определены критерии, подтверждающие факт необходимости сезонной смены шин.

Украинским водителям хотят на законодательном уровне ввести обязанность смены шин с летней на зимнюю.

Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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Он определил критерии, подтверждающие факт необходимости сезонной смены шин:

зимняя резина имеет гораздо лучшее сцепление с дорогой в зимних условиях;

при температурах ниже + 7°С летняя резина "дубеет" и теряет свои свойства, а от того — меньше управляемость, больше тормозной путь;

зимняя резина безопаснее.

"Те, кто игнорирует эту необходимость имеют больше шансов попасть в ДТП. Ведь маневры не всегда получаются так как хотелось бы. Особенно, когда снег и гололед.

Такие водители подвергают опасности не только себя, но и других: водитель авто, которого движется впереди на зимней резине и имеет более короткий тормозной путь (соблюсти дистанцию становится непросто), или пешехода, который не ожидает, что авто не остановится вовремя перед пешеходным переходом. Украина входит в число тех стран, в которых зимние шины не являются обязательными.

Нам стоит перенимать лучший опыт в сфере безопасности дорожного движения. Поэтому, введение на законодательном уровне обязательности замены летней шины на зимнюю, может существенно улучшить ситуацию на дорогах Украины в холодный период и уменьшить количество ДТП", — отметил Билошицкий.

Новые правила дорожного движения

С 1 октября 2020 года водители в Украине должны соблюдать правила езды с включенными фарами или зажженными ходовыми огнями вне населенных пунктов.

12 ноября 2020 года стало известно о том, что Кабинет министров Украины внес изменения в правила дорожного движения.

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Автор: УНИАН