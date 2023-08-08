Близость аэропорта к границе со страной НАТО не гарантирует безопасность полетов.

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines предложила открыть полеты из аэропорта в Ужгороде, который находится вплотную к границе с НАТО, а потому эти авиаперевозки якобы будут безопасными. Однако в Закарпатской ОВА заявили, что до конца войны о возобновлении работы аэропорта "Ужгород" не может быть и речи.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщили в пресс-службе Закарпатской ОВА. Там подчеркнули, что безопасность гражданских людей выше бизнес-интересов перевозчика. В то же время тот факт, что аэродром находится близко к границе со страной НАТО, является призрачным аргументом.

"Относительно возобновления работы аэропорта "Ужгород" – этот вопрос возникает время от времени. Но пока идет война, об этом речь не идет. У нас война во всей стране, хотя Закарпатье – тыловой регион, но это не значит, что здесь нет опасности. Поэтому подвергать опасности жизнь гражданских призрачными аргументами, что, мол, аэродром в Ужгороде находится под границей страны НАТО Словакии, мы не имеем права. Безопасность граждан здесь выше, чем коммерческие интересы перевозчика", – отметили в ОВА.

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Восстановление авиационного сообщения в Украине

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину все гражданские полеты отменены. Аэропорты, которые в начале полномасштабной войны активно обстреливались, сейчас закрыты. Время от времени в украинском инфополе появляются заявления о возможности открытия аэродромов в западных облатсях страны – мол, там безопаснее.

Однако в Воздушных силах ВСУ с такими заявлениями не соглашаются. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что сейчас все украинские аэродромы являются оперативными. Он добавил, что работа гражданской авиации вряд ли возможна во время войны.

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