Авиакомпания планирует возглавить восстановление украинского рынка авиаперевозок после войны.

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair инвестирует $3 миллиарда в восстановление украинского рынка авиаперевозок и разместит до 30 новых самолетов Boeing MAX.

Как сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь", сегодня, 20 июля, с рабочим визитом в Киев прибыли руководители крупнейшей европейской авиакомпании Ryanair – главный исполнительный директор Ryanair Group Майкл О'Лири, главный исполнительный директор Ryanair DAC-Эдди Уилсон и коммерческий директор Ryanair DAC Джейсон Макгиннесс.

Визит включал обсуждение партнерства между авиакомпанией Ryanair и аэропортом по заявленному стратегическому плану авиакомпании по быстрому возобновлению международных перевозок на украинском рынке, когда "Украина одержит победу, а EASA подтвердит безопасность полетов в украинском небе".

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"Лоукостер Ryanair намерен привлечь значительные средства в Украину и возглавить восстановление украинского рынка авиаперевозок, инвестировав около 3 миллиардов долларов и разместив до 30 новых самолетов Boeing MAX в 3-х основных аэропортах Украины – в Киеве, Львове и Одессе. Ryanair планирует открыть 75 маршрутов из Европы в Украину в течение восьми недель после того, как воздушное пространство будет объявлено безопасным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ryanair это первая международная авиакомпания, руководители которой прибыли в Украину с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.

Восстановление авиаперевозок в Украине

Как сообщал УНИАН, 19 апреля главный исполнительный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири заявил, что авиаперевозчик готов быстро возобновить работу в Украине после завершения боевых действий и открытия воздушного пространства над страной. Тогда сообщалось, что Ryanair нанял около 60 украинских пилотов и около 80 членов экипажа, которые в основном находятся на базах в Польше в ожидании открытия рынка. По словам О'Лири, авиакомпания планирует создать 30 маршрутов и развернуть несколько баз в стране в течение 12 месяцев после возвращения.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) в весеннем отчете прогнозировала, что ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, Молдовы, Беларуси и России будут действовать до 2029 года.

Однако "Украэрорух" считает, что это произойдет сразу после окончания войны.

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