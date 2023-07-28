Сейчас все украинские аэродромы являются оперативными.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что восстанавливать авиасообщение в Украине пока опасно.

В эфире телемарафона он пояснил, что, по его мнению, во время войны работа гражданской авиации вряд ли возможна. О такой возможности ранее говорили в авиакомпании Ryanair.

Игнат добавил, что договариваться с Россией о прекращении обстрелов будет невозможно. Он напомнил "зерновой коридор", из которого Москва вышла единолично. Сейчас все аэродромы в Украине являются оперативными.

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"У нас война, у нас военное положение, и вы видите, что долетает всюду, в любой точке страны могут появиться ракеты, вражеские дроны. Сколько летит "Кинжал", мы все тоже знаем. И думаю, это действительно приятно, что даже несмотря на такую ситуацию есть желающие прийти на украинский авиационный рынок. Мы большое государство, нам нужно авиационное сообщение не только с другими странами, но и внутри страны", - сказал представитель Воздушных сил ВСУ.

Игнат также напомнил о вопросах страхования самолетов и пассажиров, особенно в стране, которая воюет.

"У нас очень большая территория, ракеты летят отовсюду и разных типов, противник мощный, имеет технологическое оружие. Конечно, очень хочется, чтобы заработала авиация, но у нас перекрыто воздушное пространство над Украиной, и думаю, еще не скоро его откроют", - подытожил он.

Восстановление авиасообщения в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, Европейская организация по безопасности воздушной навигации считает, что ограничения на полеты в небе над Украиной будут действовать до 2029 года. Представители "Украэроруха" убеждены, что воздушное пространство откроют сразу после окончания войны.

В апреле генеральный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири заявил, что компания готова быстро возобновить работу в Украине после открытия воздушного пространства. Они хотят запустить 30 маршрутов и развернуть несколько баз в течение 12 месяцев.

Позже стало известно, что Ryanair может возобновить некоторые рейсы в Украину до конца года. Минвосстановление работает над частичным открытием неба. Украина должна доказать, что это безопасно, чтобы лоукостер выполнял эти рейсы.

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