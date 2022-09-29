В столичном транспорте скоро можно будет оплатить проезд и физической картой, и телефоном.

В наземном общественном транспорте Киева - в трамваях, троллейбусах и автобусах, с октября можно будет оплатить проезд банковской картой.

Чтобы подтвердить оплату проезда банковской картой, контролеру можно будет показать списание средств в приложении банка или продиктовать последние цифры карты, сообщает "Киев city" в Telegram.

По его данным, оплата проезда банковскими картами будет осуществляться через те же валидаторы, что и для карт "Киев Цифровой". Рассчитаться можно будет не только физической картой, но и телефоном.

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"...Заплатить можно картой и телефоном с PayPass... Транзакция будет продолжаться быстрее, чем на турникетах в метро", - говорится в сообщении.

Оплата проезда в Киеве - что надо знать

3 сентября сообщалось, что власти Киева поддержала петицию о введении возможности оплачивать проезд в общественном транспорте города банковскими картами. Валидаторы, которые уже установлены в транспорте, могут принимать карты.

В январе 2019 года в наземном транспорте столицы в рамках внедрения системы е-билета с помощью валидаторов начали фиксировать проезд льготников - людей, у которых есть "Карточка киевлянина".

В феврале в Киеве начал действовать единый электронный билет Kyiv Smart Card, с помощью которого проезд можно оплатить в любом виде общественного транспорта.

Сейчас проезд банковской картой можно оплатить в киевском метрополитене.

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