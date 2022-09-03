Технические средства АСОП, которые установлены в подвижном составе общественного транспорта и на станциях скоростного трамвая коммунального предприятия "Киевпастранс", уже готовы к оплате картой.

Власть Киева поддержала петицию о введении в общественном транспорте столицы возможности оплачивать проезд банковской картой. Отмечается, что установленные в транспорте валидаторы имеют возможность принимать карты.

Об этом говорится на сайте петиций Киевского горсовета.

Инициатива набрала необходимое количество голосов и получила ответ мэра Киева Виталия Кличко.

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Городской голова заявил, что вопрос внедрения и обеспечения возможности оплаты за проезд банковской картой возложен на оператора автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП).

"Технические средства АСОП, которые установлены в подвижном составе общественного транспорта и на станциях скоростного трамвая коммунального предприятия "Киевпастранс", технически готовы к приему оплаты проезда банковскими картами", — добавил Кличко.

Напомним, несколько ранее Кличко отказался отменять остановку транспорта во время тревог в Киеве. Однако две комиссии Киевсовета согласились с авторами петиции. Киевсовет, как высший орган местного самоуправления, может стимулировать Кличко пересмотреть свое решение.

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