Даже старенькое авто может принести немного денег.

В Украине можно легко и без проблем сдать старую машину на лом. На этом даже можно немного заработать. С полным процессом утилизации можно ознакомиться на примере старенького "Запорожца", который был приобретен всего за 4 тысячи 500 гривень.

Как сдавать машину на лом и сколько на этом можно заработать, выясняли в новом сюжете проекта "ДжеДАЇ" на телеканале 2+2.

Так, сначала ведущий купил "тачку на минималках" и надеялся, что такая машина будет ездить. Однако "Запорожец" 1978 года, хотя и имел исправный мотор, нуждался в капитальном ремонте. Машину пытались восстановить, однако на СТО отказывались брать такое авто на реставрацию.

Поэтому ведущему пришлось проводить "операцию по утилизации" старенькой машины. Для начала ему требовалось обратиться в сервисный центр МВД. Там владелец "Запорожца" написал соответствующее заявление. В МВД такую операцию называют снятием с учета в связи с выбраковкой. Процедура полностью бесплатна, отметили в учреждении.

Читайте такжеApple ускоряет разработку беспилотного автомобиля и планирует его выпуск в 2025 году - СМИПосле того как машину сняли с учета, ее отогнали в пункт приемки лома. Готовить машину в "последний путь" не нужно. Выкачивать жидкости и снимать резину, как это делают в Европе, на украинских пунктах приема не требуют.

"Запорожца" взвесили, его вес составил 780 килограммов. После этого машину "раздели" - с нее сняли стекло, обшивку, резину на колесах, номерные знаки и детали в двигателе, которые не являются металлическими.

Только тогда авто начали утилизировать. Машину буквально разрывал в клочья огромный тяжеловес. Ведущий отметил, что на это ему было больно смотреть. Затем мастер срезал уже со смятого "Запорожца" колеса, машину отправили в пресс.

Уже после этого всего на пункте приемки объявили стоимость машины. За нее они заплатили владельцу 4 тысячи 838 гривень. Учитывая то, что ведущий купил "тачку на минималках" за 4 тысячи 500 гривень, он еще и остался в плюсе.

Вместо того чтобы ездить на таких машинах и подвергать себя и других людей опасности, лучше сдать ее на лом, подытожил ведущий.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине изменили процедуру выбора автомобильных номеров.

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Автор: Полина Кузенко