Ухудшения погоды стоит ждать уже со следующей недели.

В Украине уже через несколько дней начнет меняться погода.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"С понедельника-вторника в Украину зайдет очередное похолодание", - предупредила она.

В ближайшие дни, по ее прогнозу, в Украине будет тепло, до +7°...+13°.

"Неожиданное, но прогнозируемое потепление будет нивелировать сильный, до штормовых порывов, северо-западный ветер. Осторожно!"- предупредила она.

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По ее словам, дожди удержатся в большинстве областей Украины ближайшей ночью и 20 ноября утром. Так, днем в субботу влажная дождливая погода предполагается в восточной части, на Запорожье, Сумщине и в Крыму. Немного осадков придется на Карпаты.

На остальной территории 20 ноября и в течение 21 ноября - без существенных осадков.

Напомним, руководитель Гидрометцентра Николай Кульбида спрогнозировал 30-градусные морозы в январе и феврале. Декабрь, по его словам, будет теплым.

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Автор: Екатерина Лиманская