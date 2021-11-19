Можно узнать онлайн обо всех доступных для закрепления номерных знаках во всех сервисных центрах МВД.

Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый призвал граждан пользоваться вновь созданным онлайн-сервисом для выбора номерных знаков на автомобили.

Об этом написал Драпятый на своей странице в Facebook.

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По его словам, в Украине больше месяца действует онлайн платформа выбора платных или бесплатных государственных номерных знаков, доступная по ссылке https://opendata.hsc.gov.ua./

"С помощью нового сервиса можно узнать онлайн о доступных для закрепления номерных знаках во всех сервисных центрах МВД и найти среди них лучший для своего авто", - подчеркнул заместитель министра.

Специальные номера:

18 ноября 2021 года заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий заявил о том, что "скорые" могут получить специальные государственные номерные знаки.

Автор: Инна Андалицкая