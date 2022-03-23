Пассажирские данные в безопасности, на движение поездов ситуация не повлияет.

"Укрзализныця" сообщает о массовой атаке на провайдеров связи, из-за чего онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония "Укрзализныци" пока временно недоступны.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрзализныци".

"Пассажирские данные в безопасности, на движение поездов ситуация также не повлияет", - уверяет железная дорога.

В "Укрзализныце" добавили, что связь с ними возможен через соцсети, а контактный центр Укрзализныци временно будет работать за номерами: линия "Качество и сервис" - 044 465 33 44 линия "Железная помощь" - 044 465 03 87.

Как сообщал УНИАН,"Укрзализныця" обнародовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 24 марта.