Актуальное расписание регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно на специальном сайте "Укрзализныци".

"Укрзализныця" обнародовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 24 марта.

Об этом компания сообщает в своем Telegram-канале.

Дополнительные поезда из Киева 24 марта

Дарницкий вокзал:

9:00 - Интерсити+ Киев-Львов

17:00 - Интерсити+ Киев-Львов

Дополнительные поезда из Харькова 24 марта

8:00 - Интерсити+ Харьков-Львов

11:30 - №229/230 Харьков-Ужгород

15:00 - Интерсити+ Харьков-Львов

Дополнительные поезда из Днепра 24 марта

20:00 - №234/233 Днепр-Чоп

Дополнительные поезда из Краматорска 24 марта

13:00 - №286/285 Краматорск-Львов

16:00 - №288/287 Краматорск-Львов

Дополнительные поезда из Одессы 24 марта

22:32 - Одесса-Ужгород

Отмечается, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.

Ранее "Укрзализныця" вернула платный проезд на рейсах с запада в центр, на восток и на юг, а также за границу.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 21 марта в страны-члены Европейского союза уже прибыли 3,3 миллиона украинских беженцев. При этом ЕС не собирается вводить квоты на распределение беженцев из Украины.

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