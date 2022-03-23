"Укрзализныця" обнародовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 24 марта.
Об этом компания сообщает в своем Telegram-канале.
- Дополнительные поезда из Киева 24 марта
- Дополнительные поезда из Харькова 24 марта
- Дополнительные поезда из Днепра 24 марта
- Дополнительные поезда из Краматорска 24 марта
- Дополнительные поезда из Одессы 24 марта
Дополнительные поезда из Киева 24 марта
Дарницкий вокзал:
- 9:00 - Интерсити+ Киев-Львов
- 17:00 - Интерсити+ Киев-Львов
Дополнительные поезда из Харькова 24 марта
- 8:00 - Интерсити+ Харьков-Львов
- 11:30 - №229/230 Харьков-Ужгород
- 15:00 - Интерсити+ Харьков-Львов
Дополнительные поезда из Днепра 24 марта
- 20:00 - №234/233 Днепр-Чоп
Дополнительные поезда из Краматорска 24 марта
- 13:00 - №286/285 Краматорск-Львов
- 16:00 - №288/287 Краматорск-Львов
Дополнительные поезда из Одессы 24 марта
- 22:32 - Одесса-Ужгород
Отмечается, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.
Ранее "Укрзализныця" вернула платный проезд на рейсах с запада в центр, на восток и на юг, а также за границу.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 21 марта в страны-члены Европейского союза уже прибыли 3,3 миллиона украинских беженцев. При этом ЕС не собирается вводить квоты на распределение беженцев из Украины.