"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на 24 марта / фото REUTERS

"Укрзализныця" обнародовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 24 марта.

Об этом компания сообщает в своем Telegram-канале.

Дополнительные поезда из Киева 24 марта

Дарницкий вокзал:

  • 9:00 - Интерсити+ Киев-Львов
  • 17:00 - Интерсити+ Киев-Львов

Дополнительные поезда из Харькова 24 марта

  • 8:00 - Интерсити+ Харьков-Львов
  • 11:30 - №229/230 Харьков-Ужгород
  • 15:00 - Интерсити+ Харьков-Львов

Дополнительные поезда из Днепра 24 марта

  • 20:00 - №234/233 Днепр-Чоп

Дополнительные поезда из Краматорска 24 марта

  • 13:00 - №286/285 Краматорск-Львов
  • 16:00 - №288/287 Краматорск-Львов

Дополнительные поезда из Одессы 24 марта

  • 22:32 - Одесса-Ужгород

Отмечается, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.

Ранее "Укрзализныця" вернула платный проезд на рейсах с запада в центр, на восток и на юг, а также за границу.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 21 марта в страны-члены Европейского союза уже прибыли 3,3 миллиона украинских беженцев. При этом ЕС не собирается вводить квоты на распределение беженцев из Украины.

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