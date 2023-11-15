На восточной границе Словакии 12 ноября было ограничено движение грузового транспорта.

Еще одна европейская страна может присоединиться к протестам польских перевозчиков, которые заблокировали пункты пропуска на украинской границе. Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) угрожает заблокировать пересечение границы со словацкой стороны для украинских перевозчиков.

"Мы просим Вас о встрече, чтобы обсудить проблемы с украинскими перевозчиками, которые не нуждаются в разрешениях на перевозку. Хотим отметить, что словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как вы заметили, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что имеют такую же проблему, как и наши перевозчики", - говорится в письме, которое глава UNAS Станислав Скала направил в Министерство транспорта Словакии.

UNAS утверждает, что министерство транспорта долгое время не обращает внимания на грузовые перевозки и полностью игнорирует проблему.

Видео дня

Председатель UNAS Станислав Скала добавил, что если Европейская транспортная комиссия не выполнит требований, то они готовы немедленно поддержать забастовку польских перевозчиков и заблокируют пересечение границы для украинских перевозчиков со словацкой стороны.

Как сообщает издание Teraz, в ночь на воскресенье, 12 ноября, было ограничено движение грузового транспорта на восточной границе Словакии. Очереди грузовых авто образовались не только перед пунктом пропуска Вышнее немецкое, но и в приграничных районах.

Очереди на украинской границе-последние новости

С ноября 2023 года польские перевозчики запланировали забастовку, чтобы перекрыть все пункты пропуска на украинской границе до конца этого года. Польская сторона аргументировала решение из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами Европейского Союза.

14 ноября украинская сторона провела переговоры по разблокированию границы с польскими перевозчиками и официальными представителями страны. Заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач тогда сообщил, что Украина предложила польским властям запустить полосы для пустых грузовиков на ЧП "Угринов-Долгобичей" и"Грушев - Будомеж". "Ждем ответ в который раз", - добавил Деркач.

Вас также могут заинтересовать новости: