Украина предложила Польше запустить полосы для пустых грузовиков на двух пунктах пропуска.

Украинская сторона провела переговоры с польскими перевозчиками и официальными представителями страны относительно разблокировки границы.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач. По его словам, встреча была тяжелой. Ключевым требованием протестующих является возврат к системе разрешений на грузовые перевозки.

"Это вопрос, который не обсуждается на таких встречах. И принципиально для нас: "транспортный безвиз" должен продолжаться и быть пролонгированным. Как минимум до тех пор, пока не наступит наша победа. Абсурдность требования в том, что польские протестующие обращаются не к своему правительству, а хотят, чтобы Украина обратилась к ЕС относительно разрешений", - сказал Деркач.

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По его словам, Украина предложила польским властям запустить полосы для пустых грузовиков на ПП "Угринов - Долгобичей" и "Грушев - Будомеж". "Ждем ответ в который раз", - добавил Деркач.

Блокирование украинско-польской границы: что известно

Напомним, польские перевозчики планируют бастовать на границе до конца этого года. Они недовольны конкуренцией с украинскими перевозчиками после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

12 ноября в Государственной пограничной службе сообщали, что в очередях на границе с Польшей находятся 2,5 тысячи грузовиков, они только растут.

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